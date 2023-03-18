Gaziantep'te geceyi aydınlatan yıldırımın görüntüsü Gaziantep'te etkili olan dolu, sağanak yağış ve yıldırımın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Asrın felaketinin yaşandığı Gaziantep bu kez de sel felaketinin yaşıyor..

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış etkili oldu.

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı.

Dolu kenti beyaza bürüdü

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

Hazırlıksız yakalan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.

Araçlar hasar gördü

Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.