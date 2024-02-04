Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polisimiz şehit oldu Hatay'dan havalanan polis helikopteri Gaziantep'te kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 2 pilot şehit oldu.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 pilot şehit oldu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin başı sağ olsun.



Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştır.



En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.



Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, aziz milletimize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.



Şehitlerimizin makamı âli olsun.

Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Fahrettin Koca'dan taziye paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olmasının ardından taziye paylaşımı yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet; milletimize ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.