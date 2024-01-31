Gaziantep'te hırsızlardan büyük vurgun: 850 bin TL değerinde kablo çaldılar Yapımı devam eden inşaat alanına girerek 850 bin TL'lik kablo çalan 2 şüpheli araca binerek kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri tespit ettiği hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

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İHA

Son günlerde hırsızların yeni adresi inşaatlar oldu.

Bu olaylardan biri de Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşandı.

850 bin TL değerinde kablo çaldılar

Yapımı devam eden 3 farklı inşaat şantiyesine gelen hırsızlar değeri yaklaşık 850 bin lira olan kabloyu araca yükleyerek uzaklaştı.

Şantiye çalışanları durumu fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Ekipler harekete geçti

Olay yerine gelen ekipler harekete geçerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre tespit etti.

Gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde 2 hırsızı tespit etti. Çalışmalarını genişleten ekipler kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheli şahsı çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kameralara yakandılar

Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)