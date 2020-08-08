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    Gaziantep'te hırsızlığı önlemek için köye kamera taktılar

    Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Emir Haydar Mahallesi sakinleri, sıklıkla yaşanan Antep fıstığı ve hayvan hırsızlığı olaylarının önüne geçmek için köye güvenlik kamerası sistemi kurdu.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 14:05
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    Gaziantep'te hırsızlığı önlemek için köye kamera taktılar

    Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı kırsal Emir Haydar Mahallesi'nde yaşanan Antep fıstığı ve hayvan hırsızlığı vakaları köylüleri bıktırdı. Yaşanan hırsızlık olaylarının önüne bir türlü geçemeyen 140 haneden oluşan 310 nüfuslu Emir Haydar sakinleri, çözümü güvenlik kamerası sisteminde buldu.

    KÖYE KAMERA KURULDU, 7-24 KAYIT ALTINA ALINIYOR

    Mahalle Muhtarı Seydi Vakkas Kaya'nın öncülüğünde harekete geçen mahalle sakinleri, yaşanan Antep fıstığı ve hayvan hırsızlığı olaylarının önüne geçebilmek için kendi imkanları ile köyün kritik beş noktasına 7/24 kayıt yapabilen güvenlik kamerası sistemi kurdu.

    Mahalle sakinlerinin sağladığı maddi destek ile özellikle mahallenin giriş, çıkışları, umuma açık yerleri ve mahalleden arazi yollarına gidiş noktalarına 5 adet güvenlik kamerası yerleştirildi.

    Gaziantep te hırsızlığı önlemek için köye kamera taktılar #1

    "ANTEP FISTIĞI VE HAYVAN HIRSIZLIĞINDAN BIKTIK"

    Mahalle sakinleri arasında toplanan paralarla köye güvenlik kamerası sistemi kurduklarını açıklayan Emir Haydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, "Bölgede son zamanlarda Antep fıstığı ve hayvan hırsızlığı vakaları çok yaşanıyordu. Biz de bu olaylardan vatandaşlarımızın zarar görmemesi için güvenlik kamerası sistemini devreye sokmak istedik. Mahalle halkı da bu fikre olumlu yanıt verdi ve mahallelinin maddi destekleriyle sistemi devreye almak istedik. Bu sistemle mahallemize girişleri, çıkışları, meydanları ve arazi yollarının giriş-çıkışlarını 7 gün 24 saat canlı olarak izleyip kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

    Gaziantep te hırsızlığı önlemek için köye kamera taktılar #2

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