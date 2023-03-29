Gaziantep'te iftar çadırı! 5 farklı noktaya konuldu Deprem bölgelerinde Ramazan’da iftar çadırlarının kurulduğu 5 noktada bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiye yemek dağıtıldı.

İHA

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor...

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaşın ise ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu depremlerin ardından vatandaşların ve kuruluşların yardım çalışmaları devam ediyor.

Asrın felaketinin ardından gelen 11 ayın sultanı Ramazan afet bölgelerinde buruk geçiyor.

Kent meydanına çadırlar kuruldu

Depremlerden etkilenen bir ilde Gaziantep oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bosna Hersek Parkı, Karataş, Düztepe Çamlık Parkı ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurduğu çadırlarda gerek manevi iklimi yaşamak gerekse de ihtiyaçları istikameetinde Gazi şehirliler iftarlarını yapabiliyor.

"5 noktaya iftar çadırlarımızı kurduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, belediye olarak geleneksel hale getirilen Ramazan çadırlarında bu ayın manevi iklimini yaşamak isteyen vatandaşları ağırladıklarını belirterek şöyle dedi:

Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla şehir merkezimizde her vatandaşımızın ulaşabileceği 5 noktaya iftar çadırlarımızı kurduk.



Bu manevi iklimi kurulan Ramazan çadırlarımızda yaşamak isteyen vatandaşlarımız, belirlenen noktalarda iftarlarını açabilirler.

"Gazi şehirliler iftarlarını yapabilecek"

Yüzyılın felaketi diye tabir edilen bir doğal afette Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’nin çok zarar gördüğünü ifade eden Dr. Aksoy şu şekilde ifade etti:

Bu ilçelerde farklı yerlerde yine iftar yemeklerimizi veriyoruz. Şehir merkezinde de bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, Bosna Hersek Parkı içinde, Karataş’ta, Düztepe Çamlık Parkı içinde ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurulan çadırlarda Gazi şehirliler iftarlarını yapabilecek.

"Birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülüyor"

Aksoy, bugüne kadar günlük yaklaşık 15 bin kişiyi iftar çadırlarında ağırladıklarını dile getirerek şunları söyledi: