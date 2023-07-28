Gaziantep'te ikna yoluyla teslim olan teröristler, ailesiyle buluştu Uzun yıllar terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren iki terörist, teslim olmasının ardından ailesi ile buluşturuldu. Adli süreç ise devam ediyor.

DHA Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması için mücadele ediliyor. 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu Bu kapsamda terör örgütüne 2003 yılında katılan M.İ ile 1999'da katılan L.A. isimli kadın için harekete geçildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları konusunda ikna edildi. Aileleriyle buluşturuldular 'Terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1'i kadın 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığı'nda aileleriyle bir araya getirildi. Aileler, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Öte yandan 2 teröristle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.