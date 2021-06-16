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    Gaziantep'te intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü

    Gaziantep'te aracında intihar etmek isteyen şahıs, kendisini intihar etmemesi için ikna etmeye çalışan vatandaşı öldürdü.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 18:56
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    Gaziantep'te intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü

    Gaziantep'te akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yaşanan olayda iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y. isimli şahıs, otomobilinin içinde intihar etmek istedi.

    Bu esnada yolun karşısında bulunan market işletmecisi Oktay D., durumu fark ederek olaya müdahale etti. Araç içerisinde bulunan M.Y.'yi intihardan vazgeçirmeye çalışan Oktay D., uzun süre dil döktü.

    Daha sonra öfkelenmeye başlayan M.Y., elindeki silahla Oktay D.'ye ateş etti.

    HAYATINI KURTARMAK İSTEDİĞİ ADAM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

    Talihsiz adam, intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahsın silahından çıkan kurşunlar sonucu ağır yaralandı.

    Yaşanan olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Oktay D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Gaziantep'te intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü VİDEO

    VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI

    Yaşananlara öfkelenen çevredeki vatandaşlar ise M.Y. isimli şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısını gözaltına alırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

    Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü #1

    Gaziantep te intihardan vazgeçirmeye çalıştığı şahıs tarafından öldürüldü #2

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