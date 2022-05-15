Gaziantep'te iş yerinde elektrik akımına kapıldı

Su arıtma cihazını tamir ederken zor anlar yaşayan dükkan sahibi kısa sürede kendine geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde su arıtma cihazı satışı yapan 36 yaşındaki Hüsam Hatip, arızalı olan bir cihazı tamir ederken akıma kapıldı.

Hatip'in o anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Ölümden döndü

Görüntülerde Hatip'in bulunduğu yerden yaklaşık iki metre mesafeye savrulduğu ve bir süre yerde hareketsiz kaldığı görüldü. Hatip, daha sonra ise bir müşterinin içeri girmesiyle ayağa kalkıp tekrar işine döndü.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olan Hatip, "Cihaz tamiri yapıyordum, cihazı hazırladım, denemek istedim. Elimi uzattığım esnada elektrik çarptı beni fırlattı. Çok şükür iyiyim bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.