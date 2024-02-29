Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı Ekiplerin kaçakçılık mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar başarı ile sonuçlanıyor.

Son olarak operasyonun adresi Gaziantep oldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle harekete geçti.

3 ilçede operasyon düzenlendi

Şehitkâmil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.

Çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu

Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu yapılan operasyon sonucunda çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu.

Ele geçirilenler

Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı 14 bin 853 paket sigara, 150 bin adet makaron, 890 kilogram nargile kömürü, 161 kilogram çay, 158 kilogram tütün ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı

Operasyon sonucunda yakalanan ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)