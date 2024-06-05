Gaziantep'te karısını öldürüp çöpe atan zanlı tutuklandı Gaziantep'te karısını öldürdükten sonra çuvala koyarak çöpe atan katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini yaşadıkları tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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İHA

Gaziantep'te önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde Abdo M. (35) isimli şahıs, ailevi problemler yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Dibe Cevat (30) ile tartıştı.

Tartışma sonrası Abdo M., eşi Dibe Cevat'ı boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

Katil zanlısı daha sonrasında ise cesedi battaniyeye sarıp, çuvala koyarak evlerinin az ilerisindeki çöp konteynerine attı.

Karısını öldürdü çöp konteynerine attı

Çöp atmak isteyen vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine ise olay ortaya çıkarken, Abdo M.'nin cesedi evden çıkararak çöpe atma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı kocanın cesedi çöpe attıktan sonra bekçilik yaptığı inşaata gittiğini tespit etti.

Katil zanlısı Abdo M., bekçilik yaptığı inşaatta polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Katil zanlısı, tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Katil zanlısı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdo M.'nin ifadesinde ise ailevi problemler nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma yaşadığını ve tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürürken Dibe Cevat'ın cenazesinin ise ailesi tarafından teslim alınarak defnedileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)