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- Gaziantep'te kazada ölen astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'te kazada ölen astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
- 17.12.2022 - 14:53
Gaziantep'te Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Emrah Daşkol (26), perşembe günü gece saatlerinde kullandığı 44 KR 400 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün düzenlenen törenin ardından astsubay Emrah Daşkol’un cenazesi, memleketi Adıyaman’a uğurlandı.
Astsubay Daşkol için bugün, merkeze bağlı Vartana köyünde tören düzenlendi.
Cenaze toprağa verildi
Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, kurum müdürleri, Daşkol'un annesi Zeliha, babası Mahmut ve kardeşi Mehmet Daşkol ile vatandaşlar katıldı.
DHA'nın haberine göre; bekar olan astsubay Emrah Daşkol'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.