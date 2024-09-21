Gaziantep'te konteyner kent boşaldı: Kalıcı konutlara yerleştiler İslahiye ilçesinde, hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bir konteyner kent tahliye edildi.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinden sonra kurulan konteyner kentler yavaş yavaş kullanımdan kalkıyor...

Depremden etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için girişilen çalışmalarla inşa edilen yeni konutlar sahiplerine yuva olurken konteyner kentler de bu sireçteki işlevlerini tamamlıyor.

İSLAHİYE'DE BİR KONTEYNER KENT BOŞALTILDI

Bu kapsamda Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşası tamamlanan kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edilmesi ile birlikte Kalyon Konteyner Kent boşaltıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, afetin yaralarının çalışıldığını belirterek, 900'ün üzerinde konteynerdeki vatandaşların kalıcı konutlarına geçtiğini söyledi.

KONTEYNER KENTTE KİMSE KALMADI

Soylu, "Afetin yaralarının sarılmasındaki en somut göstergelerden biri olan geçici yaşam alanlarımızın boşalma işlemi ilçemizde hızla devam ediyor.

Bugün itibarıyla 900’ün üzerinde konteynerimizden vatandaşlarımızı kalıcı konutlara uğurladık ve boşaltmış olduğumuz konteynerleri de hummalı bir çalışma ile büyük bir gayretle depolama alanlarımıza sevk ediyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz yer Kalyon Konteyner Kent. Afet bölgemize açılan ilk konteyner kentimizdi. Artık kapattık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)