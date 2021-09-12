Gaziantep'te koronavirüse yakalanan kadın: Aşı olun, ben belki öleceğim ama siz ölmeyin

Gaziantep'te koronavirüse yakalanan kadın: Aşı olun, ben belki öleceğim ama siz ölmeyin

Maskesini çıkarttığı günden beri kendini koruyamadığı için koronavirüse yakalandığını söyleyen Kezban Kılıç, hastanedeki zorlu günleri atlatır atlatmaz aşı sürecini başlatmak istediğini söylüyor.

Gaziantep'te, koronavirüs aşısını yaptırmayan ve hastanede tedavi gören Kezban Kavcı, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan koronavirüs hastaları, bir an önce bu süreci atlatıp iyileşecekleri günü bekliyor.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Tedavilerinin ardından durumu iyiye giden hastalardan 52 yaşındaki Kezban Kavcı, nefes almakta problem yaşıyor ve konuşmakta güçlük çekiyor.

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Kavcı, özellikle hastalığın ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içerisinde anlattı.

Gaziantep'te koronavirüse yakalanan kadın: Aşı olun ViDEO

"MASKEMİ BIRAKTIM, HASTALIĞA YAKALANDIM"

Hastalığa yakalandığı ilk günlerde sağlık durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Kavcı, şöyle konuştu:

"1,5 yıldır hiç dışarı çıkmadım ve koronavirüse yakalanmadım. Ne zaman ki maskemi bırakıp kendimi korumadım, hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığımda çok kötü oldum, nefes almakta zorlandım. Boğazım çok ağrıyordu. Test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. İşte o günden sonra daha zor dönemler yaşadım."





"BEN BELKİ ÖLECEĞİM AMA SİZ ÖLMEYİN"

İlk zamanlar ateş, boğaz ve eklem ağrılarının olduğunu, her geçen gün ise ağrılarının arttığını, nefes almakta güçlük çektiğini belirten Kavcı, şöyle devam etti:

"Benim kalbimde biraz sorunlar vardı. Kalp rahatsızlığım nedeniyle ölürüm diye korkup aşımı yaptırmamıştım ama çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım. Bu duruma düşmezdim. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi görüyorum. Şu an ölümle mücadele ediyorum. Allah'tan şifa istiyorum. Bütün herkesten ricam benim durumuma düşmeyin. Allah rızası için aşı olun. Ben belki öleceğim ama siz ölmeyin. Azıcık bir oksijenle hayata tutunuyorum. Mutlaka aşı olun."





AŞI SÜRECİNE BAŞLAMAYI BEKLİYOR

Kendisine gece gündüz demeden yardımcı olan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Kavcı, bir an önce sağlığına kavuşup aşı sürecini başlatmak istediğini sözlerine ekledi.