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    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi

    Yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öpen küçük kızın o anları, görenlerin yüreğini ısıttı.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:52
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    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi

    Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde evin balkonuna asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle aşağı düştü.

    Bahçeye düşen bayrak, o sırada orada oyun oynayan kız çocuğunun dikkatini çekti.

    BAYRAĞI YERDEN KALDIRIP ÖPTÜ

    Oyunu yarıda bırakarak Türk bayrağına doğru koşan küçük kız, bayrağı yerden  kaldırıp, öptükten sonra oyununa devam etti.

    Yürekleri ısıtan o anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi

    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi #1

    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi #2

    Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi #3

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