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- Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi
Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi
Yerde gördüğü Türk bayrağını alıp öpen küçük kızın o anları, görenlerin yüreğini ısıttı.
- İHA
- 10.11.2021 - 17:19
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:52
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde evin balkonuna asılan Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle aşağı düştü.
Bahçeye düşen bayrak, o sırada orada oyun oynayan kız çocuğunun dikkatini çekti.
BAYRAĞI YERDEN KALDIRIP ÖPTÜ
Oyunu yarıda bırakarak Türk bayrağına doğru koşan küçük kız, bayrağı yerden kaldırıp, öptükten sonra oyununa devam etti.
Yürekleri ısıtan o anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep’te küçük kızın Türk bayrağı sevgisi