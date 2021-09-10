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- Gaziantep'te manavda alışveriş yapan bir kişiye arkadan araç vurdu
Gaziantep'te manavda alışveriş yapan bir kişiye arkadan araç vurdu
- İHA
- 10.09.2021 - 04:56
- Güncelleme : 10.09.2021 - 04:57
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.
Narlıtepe Mahallesi'nde A.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki markete daldı.
Otomobil, o esnada marketin manav reyonunda alışveriş yapan M.K’ya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil ile manav reyonu arasında sıkışan M.K’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
KAZAZEDENİN DURUMU İYİ
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı M.K’yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü olan yabancı uyruklu A.D. gözaltına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralı M.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te manavda alışveriş yapan bir kişiye arkadan araç vurdu VİDEO