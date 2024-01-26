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Gaziantep'te MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te MİT ve polisten ortak operasyon: 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi.