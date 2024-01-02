Gaziantep'te muhtarlardan Fatma Şahin'e asfalt yol teşekkürü Kırsal mahalleleri ziyaret ederek yollara yapılan asfalt çalışmalarını inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e muhtarlar hizmetler için teşekkür etti.

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Dokur, Ozanlı, Ufacık kırsal mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Fatma Şahin, bu mahallelerin muhtarlarıyla birlikte asfalt yapılan yolları inceledi.

"Altyapı belediyeciliği bitecek dedik ve bitti"

Muhtarlara desteklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ayırt etmeksizin kentin her bölgesinde eksiklerin tamamlanma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. 'Hiçbir köyü hiçbir köyden, hiçbir şehirdeki mahalleyi hiçbir mahalleden ayırt etmeyeceğiz' dedik. Bugün bunun sonuçlarını burada görüyoruz. Altyapı belediyeciliği bitecek dedik ve bitti. Hamdolsun. 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' dedik.

Bakın yeni bir yılın başlangıcındayız. Ben çocukken kar olurdu şimdi hava güneşli. Küresel ısınma var, suyu iyi yönetmemiz lazım. Bu şehirde hem içme suyunu hem de sulama sularını iyi yönetiyoruz. Yeni dönemde inşallah daha da güçlü sulama sularını güneş enerjileriyle yapacağız. Yeni yılın başlangıcı. Bizim ekip gece gündüz demeden, yaz kış demeden sahada.” diye konuştu.

Muhtarlardan Şahin'e teşekkür

Dokur Mahalle Muhtarı Süleyman Dağcı, Ozanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Güçlü ve Ufacık Mahalle Muhtarı Şahin Karakeçi, Başkan Fatma Şahin’e ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. İncelemenin ardından Başkan Şahin, muhtarların istek ve taleplerini de dinledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)