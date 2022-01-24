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    Gaziantep'te oğlunu göremeyen teyzenin yardımına jandarma yetişti

    Kar nedeniyle evinden çıkamayan 80 yaşındaki teyzenin oğlunu görme isteğini, jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
    • AA
    • 24.01.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 10:30
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    Gaziantep'te oğlunu göremeyen teyzenin yardımına jandarma yetişti

    Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Gülsüm Mercan, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki oğlu Metin Mercan'ın yanına gitmek istedi.

    KAR NEDENİYLE EVİNDEN ÇIKAMADI, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

    Ancak evden çıkmaya cesaret edemeyen Gülsüm Teyze, Gaziantep Valiliği'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

    Bunun üzerine Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülsüm Mercan'ın evine ulaşarak, kendisini İlçe jandarma Komutanlığı'na getirdi.

    JANDARMA, GÜLSÜM TEYZE'YLE OĞLUNU BULUŞTURDU

    Jandarma ile yemek yiyen Gülsüm Teyze, ekiplerin arayıp bilgi vermesi üzerine komutanlık binasına gelen oğluna kavuştu.

    Mercan Ailesi, Gaziantep Valiliğine ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Gaziantep te oğlunu göremeyen teyzenin yardımına jandarma yetişti #1

    Gaziantep te oğlunu göremeyen teyzenin yardımına jandarma yetişti #2

    Gaziantep te oğlunu göremeyen teyzenin yardımına jandarma yetişti #3


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