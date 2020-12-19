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    Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler

    Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler

    SANKO Üniversitesi Hastanesi korona yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 19.12.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 12:33
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    Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

    9 KİŞİ VEFAT ETTİ

    Yangında 75 yaşındaki Mehmet Reşit Saydanoğlu, 78 yaşındaki Fethiye Kırca, 56 yaşındaki Naciye Ulukütük, 68 yaşındaki Abdi Hamzaoğlu, 85 yaşındaki Elif Akgül, 69 yaşındaki Ökkaş Akbulut, 71 yaşındaki Kahraman Taş, 64 yaşındaki Ali Saffet Kanpolat ve Osman Daşdemir hayatlarını kaybetti.

    Olayın öğrendikten sonra hastaneye gelen hasta yakınları ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #1

    İLK GÖRÜNTÜLER

    Kimsenin girişine izin verilmeyen hastanede olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü.

    Kameralara yansıyan görüntüler de yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

    SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden ilk görüntüler VİDEO

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #2

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #3

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #4

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #5

    Gaziantep te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler #6

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