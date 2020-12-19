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- Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler
Gaziantep'te oksijen tüpü patlayan hastaneden görüntüler
- DHA
- 19.12.2020 - 11:33
- Güncelleme : 19.12.2020 - 12:33
Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
9 KİŞİ VEFAT ETTİ
Yangında 75 yaşındaki Mehmet Reşit Saydanoğlu, 78 yaşındaki Fethiye Kırca, 56 yaşındaki Naciye Ulukütük, 68 yaşındaki Abdi Hamzaoğlu, 85 yaşındaki Elif Akgül, 69 yaşındaki Ökkaş Akbulut, 71 yaşındaki Kahraman Taş, 64 yaşındaki Ali Saffet Kanpolat ve Osman Daşdemir hayatlarını kaybetti.
Olayın öğrendikten sonra hastaneye gelen hasta yakınları ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.
İLK GÖRÜNTÜLER
Kimsenin girişine izin verilmeyen hastanede olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü.
Kameralara yansıyan görüntüler de yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden ilk görüntüler VİDEO