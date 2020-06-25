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    Gaziantep'te otomobil hırsızlığı kamerada

    Gaziantep'te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 19:41
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    Gaziantep'te otomobil hırsızlığı kamerada #1

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

    Yapılan çalışmada, park halindeki aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

    Gaziantep'de park halindeki araçtan hırsızlık anları kamerada- İZLE

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