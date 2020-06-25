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- Gaziantep'te otomobil hırsızlığı kamerada
Gaziantep'te otomobil hırsızlığı kamerada
Gaziantep'te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
- 25.06.2020 - 19:41
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.
Yapılan çalışmada, park halindeki aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı.
O ANLAR KAMERADA
Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep'de park halindeki araçtan hırsızlık anları kamerada- İZLE