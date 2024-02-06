Gaziantep'te Özgür Özel'in deprem şehitliği ziyaretine afetzededen sert tepki Depremin yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret eden Özgür Özel, depremzede bir vatandaşın tepkisine maruz kaldı.

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İHA

Siyasi isimler, bugünü deprem bölgesinde geçiriyor.

Bu isimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel.

Özel, depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Ardından deprem şehitliğine geçti. Burada, yakınlarının mezarı başında dua eden vatandaşlar duruma öfkelendi.

"Burada konuşamazsın"

Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi.

Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil." diyerek sert bir dille uyardı.

Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli sesini yükseltti.

Karanfil bırakıp ayrıldı

Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle teskin edilirken, Özgür Özel de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Özel, dün düzenlenen 'Sessiz Yürüyüş' programında da afetzedeler tarafından yuhalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)