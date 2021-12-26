Gaziantep'te pitbull köpeklerin saldırdığı Asiye'nin babası, işinden ve evinden oldu

Görevli olduğu sitede kızı Asiye'nin pitbull köpeklerin saldırısına uğraması sonrası baba Hüseyin Ateş, davacı olduğu için hem işinden kovuldu, hem de ailece evlerinden.

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin sitenin bahçesinde saldırdığı 4 yaşındaki Asiye Ateş, tüm Türkiye'yi üzdü.

Yaşanan acı olaydan sonra ilgili bakanlıklar her türlü desteği verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayın takipçisi olduklarını belirterek, sahipsiz köpekler için de belediyelere talimat verdi.

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ASİYE'NİN BABASINI İŞTEN KOVDULAR, EVLERİNDEN DE OLDULAR

Küçük kızın babasının kapıcı olduğu ve köpeklerin de sitenin yöneticisine ait olduğu öğrenilirken konuya ilişkin açıklama yapan acılı baba Ateş, hem işinden hem de evinden olduğunu söyleyerek mağduriyetini anlattı.

"KIZIM İYİLEŞTİKTEN SONRA NASIL BİR HAYAT OLACAK?"

Çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen Ateş'in eşiyle birlikte 11 yıl önce evlenerek tüp bebek tedavisi sonucu çocuk sahibi oloduğu öğrenildi.

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

"PATRONLARIMIN KÖPEĞİ OLDUĞUNDAN İŞİMDEN VE EVİMDEN OLDUM"

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

"TEK ÇOCUĞUMDU, TEK CANIMDI"

Ailenin tek çocuğu için uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu. Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

ASİYE'NİN DAYISI: "BAŞINI SOKACAK BİR YERİ DAHİ YOK"

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."

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