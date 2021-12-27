Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktoru konuştu

Şahinbey ilçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin doktoru, 'Şu anda yoğun bakımda, durumu iyi' dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

ASİYE, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE TAKİP EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi.

İLK DOKU NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Asiye'nin ilk doku nakli ise burada gerçekleşti.

"TRAVMATİZE OLMUŞ AÇIK DOKULAR VAR"

Prof. Dr. Ömer Özkan,“Herkes ilgilendi. Hayati risklerini atlatması için bir doku nakli yapıldı. Aslında bizim sürekli yaptığımız ameliyatlardan birisi ama bu çocukta bayağı travmatize olmuş açık dokular var. Bu sadece kozmetik bir ameliyat değil. Gerekli ilk müdahalesi yapıldı. Bundan sonraki süreçte bu kısmı atlatırsak diğer ameliyatlar olacak.

"ÇOCUK ŞU ANDA UYUTULUYOR"

Herkes yakından takip edip ilgileniyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yoğun bakımda durumu iyi. Ailesi yanında. Arkadaşlarımız ile birlikte hafta sonu ciddi bir şekilde tedavi yaptık. Arkadaşlarımız takip ediyor. Yakın zamanda taburcu olmaz. Ailesinin moralleri daha iyi. Kendilerini bilgilendiriyoruz. Her kurum kendileri ile ilgileniyor. Çocuk şu anda uyutuluyor.” şeklinde konuştu.