Gaziantep'te pitbullların saldırdığı Asiye yoğun bakımdan çıktı

İki pitbullun saldırısıyla suratı parçalanan ve Anlatya'da doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş, servise alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki pitbull tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan minik Asiye'den güzel haber geldi.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Yoğun bakım ünitesindeki Asiye, bugün servise alındı.

Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

"NAKLEDİLEN DOKULARIN DURUMU İYİ"

Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir." dedi.

"KIZIMIZI SAĞLIKLI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Baba Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını söyledi. Kızının bazen uyuduğunu anlatan Ateş, "Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz." ifadesini kullandı.