Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı

DHA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.