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- Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
- 24.11.2022 - 21:50
Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Hain terör örgütü üyelerine darbe üstüne darbe indirilirken operasyonun son adresi Gaziantep.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince, örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
9 şüpheli yakalandı
Ekipler, bu çerçevede gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri iddia edilen 9 şüpheliyi yakaladı.
AA'nın haberine göre; zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde arama yapması ve şüphelilerin gözaltına alınması yer aldı.