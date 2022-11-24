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Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı

Gaziantep'te PKK/YPG'ye yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.