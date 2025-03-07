Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya ateş eden kalabalık grubun sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlik tespiti yapılan 7 şahıs, olayda kullandıkları pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı.

"GEREĞİ YAPILDI"

Yakalanan şahısların polisteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya üzerinden 'Gereği yapıldı' notu ile paylaşım yaparak şahısların silahlarıyla birlikte yakalandığını açıkladı.

ŞAHISLAR TÜFEKLERLE BİRLİKTE YAKALANDI

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada kalabalık bir grubun sokak içerisinde pompalı tüfek ile havaya ateş ettiği görüntüler ihbar kabul edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile yakalanmış ve bugün adli mercilere sevk edilecektir.