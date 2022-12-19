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    Gaziantep'te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı

    Polis özel harekat timleri tarafından rehine kurtarma tatbikatı, Gaziantep'te yapıldı.
    • 19.12.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 16:14
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    Gaziantep'te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında olası rehine olaylarına yönelik tatbikat yaptı.

    Senaryo gereği tramvayda bulunanların rehin alındığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

    Zırhlı araçlar ile bölgeye giden ekipler, etrafı çevrilen tramvayda bulunanların kurtarılmasına yönelik operasyon başlattı.

    Önlem alındı

    Sis bombalarının kullanıldığı operasyonda, patlayıcı kullanılma ihtimaline karşı sinyal kesici ve bomba imha robotu önlem aldı.

    Arama yapıldı

    DHA'nın haberine göre; tramvaya giren özel harekat ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra, bomba imha ekipleri ve dedektör köpek ile arama yapıldı.

    Gaziantep'te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı VİDEO

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #1

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #2

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #3

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #4

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #5

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #6

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #7

    Gaziantep te rehine kurtarma tatbikatı yapıldı #8


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