Gaziantep'te roket saldırısında yeğenine mezar olan evine ilk kez girdi

Gaziantep'te roket saldırısında yeğenine mezar olan evine ilk kez girdi

Karkamış'ta terör örgütü PKK'nın roketli saldırısında yeğenini kaybederek eşi yoğun bakıma kaldırılan Ahmet Karataş ilk defa girdiği evinde açıklama yaptı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler 21 Kasım 2022 tarihinde sivillere yönelik roketli saldırı gerçekleştirdi.

Bir okul, iki ev ve bir tıra yapılan saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki Ayşenur Alkan hayatını kaybederken 19 kişi ise yaralandı.

6 ay önce dünya evine girdiği Büşra Karataş'ın ağır yaralandığı ve yeğeni Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiği Okul Caddesi'ndeki evlerine günler sonra giderek evini kontrol etti.

Karataş evinde açıklama yaptı

Teröristlerin saldırısında büyük hasar alan evinde açıklama yapan Ahmet Karataş, roket isabet ettiği sırada eşi Büşra, ağabeyi Zeki, 7 günlük bebeği de yanında olan yengesi Dilan ile 5 yaşındaki yeğeni Hasan ile evde bulunduklarını söyledi.

"Hasan'ı enkazın arasında bulduk"

Oturma odasında kahvaltıyı tamamladıktan sonra eşi Büşra'nın kahvaltı tepsisini mutfağa götürdüğü sırada mutfağın dış duvarına roket isabet ettiğini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Hasan kamyon oyuncağıyla eşimin arkasından mutfağa gitmişti. Ses geldi, oturma odasındayken bize de şarapnel parçaları geldi. Oturma odalarının duvarlarına şarapnel parçaları sıçradı. Olayın şokunu atlatır atlatmaz antreye geçtik. Ev savaş alanı gibiydi, can pazarı, yoğun barut kokusu vardı, tozdan göz gözü görmüyordu.

İlk başta yeğenim Hasan'a baktık. Hasan'ı enkazın arasında bulduk, abim Hasan'ı kucağına aldı ve hastaneye götürdü. O şokla bütün odaları gezdim, mutfağa baktığımda eşimi enkazın arasında fark ettim. Çünkü sadece saçları gözüküyordu. Enkazı kazıdık, eşimi çıkarıp hastaneye götürdük.





"Hepimiz evdeydik, hepimiz de ölebilirdik"



5 yaşındaki yeğenimiz evimizde melekmiş, hayatını kaybetti. İnşallah eşim de tamamen iyileşirse bize moral olur, sağlığı iyiye gidiyor ve bu da bize moral oluyor. Daha kötüsü, beteri olabilirdi çünkü hepimiz evdeydik, hepimiz de ölebilirdik. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde yaralanmalar oldu, ağabeyimin bacağına şarapnel parçaları çarptı. Mutfak, harabe oldu, tuvalet, banyo da öyle."





"Allah terörün bin türlü belasını versin"

Teröre tepki gösteren Karataş, "Allah terörün bin türlü belasını versin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Günler sonra ilk defa eve geliyorum. Eve girmek istemedim, çıkıp gitmek istiyorum. Bura bize çok kötü bir anı bıraktı, Hasan'ın her yerde anısı var. Eşimi mutfağın içerisinde enkazın altında gördüm." dedi.

Bebeği yoğun bakımda

AA'nın haberine göre, Karataş, eşinin ve bebeğinin yoğun bakımdan servise alındığını, durumlarının iyi olduğunu ve eşiyle görüştüğünü sözlerine ekledi.