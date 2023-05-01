Gaziantep'te sahte alkol operasyonu! Bir adreste yapılan aramalarda 274 şişe sahte alkol ile 35 litre etil alkol ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Yurt genelinde kaçak alkolle mücadele sürüyor.

Vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler operasyonlarına devam ediyor.

Bu kez de operasyonun adresi Gaziantep oldu.

"274 şişe sahte alkol litre etil alkol ele geçirildi"

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik sahte alkol operasyonu yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda 274 şişe sahte alkol, 100 litre dökme alkol ve 35 litre etil alkol ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.