Gaziantep'te sahte araç ilanı veren dolandırıcılar yakalandı Sahte araç ilanı verip kapora alarak çok sayıda vatandaşı 3 milyon 100 bin TL dolandıran şüpheliler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin gözaltına aldığı 9 kişiden 7'si tutuklandı.

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DHA

Gaziantep'te dolandırıcılara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Son olarak jandarmaya başvuran çok sayıda kişi, internette gördükleri araç satış ilanları üzerine irtibat kurdukları kişilere kapora ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirtip şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

3 milyon 100 bin TL dolandırdılar

Çok sayıda şikayeti değerlendiren jandarma ekiplerinin, sahte satış ilanıyla 3 milyon 100 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmada 9 şüpheli belirlendi.

9 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma ekipleri Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

7 şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.K., S.Ö., V.Ö., S.Y., M.M., A.K. ve H.U. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, A.K. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)