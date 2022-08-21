Gaziantep'te şarampole yuvarlanan traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörde bulunan 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu oluşan kazana 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Traktör 3 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı

İlk bulgulara göre Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Kazada traktördeki yaralanan 5 kişi gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.