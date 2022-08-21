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- Gaziantep'te şarampole yuvarlanan traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te şarampole yuvarlanan traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörde bulunan 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
- 21.08.2022 - 11:10
- Güncelleme : 21.08.2022 - 11:12
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu oluşan kazana 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Traktör 3 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı
İlk bulgulara göre Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.
Yaralıların tedavisi sürüyor
Kazada traktördeki yaralanan 5 kişi gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.