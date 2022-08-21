Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.726
0.88%
BTXN Coin
5.64
-3.25%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Gaziantep'te şarampole yuvarlanan traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu traktörde bulunan 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
    • 21.08.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te şarampole yuvarlanan traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu oluşan kazana 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

    Traktör 3 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı

    İlk bulgulara göre Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.

    Yaralıların tedavisi sürüyor

    Kazada traktördeki yaralanan 5 kişi gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    kaza


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    MasterChef'te Dilan ile tartışan Fatma Nur fenalık geçirdi
    Magazin

    MasterChef'te Dilan ile tartışan Fatma Nur fenalık geçirdi

    Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı
    Dünya

    Irak'ta türbe çöktü: 6 kişi mahsur kaldı

    Görüş Bildir