Gaziantep'te şehit yakınları, Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçaladı Gaziantep'te şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolladığı çelenk, şehidin yakınları tarafından tekbirler altında parçalanarak dışarı atıldı.

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İHA

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit verdiği 12 askerine ağlıyor..

Bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem de şehadete ulaşan askerlerimizden biriydi.

Şehit cenazesinde CHP'ye tepki

Şehit Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) diğer şehit cenazelerinde olduğu gibi burada da şehit yakınları tarafından tepki gösterildi.

Özgür Özel'in çelengi parçalandı

Şehit yakınları ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Bu esnada cenazeye katılan diğer vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengin parçalanmasına destek vererek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)