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    Gaziantep'te sevk edilen hastalardan para istendi, Valilik müdahale etti

    Babası patlamanın yaşandığı hastanede tedavi gören vatandaş, patlamanın ardından sevki yapılan hastalardan günlük bin lira ücret istendiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 13:51
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    Gaziantep'te sevk edilen hastalardan para istendi, Valilik müdahale etti

    Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlamasının ardından büyük bir tahribat ve acı can kayıpları yaşandı.

    Yoğun bakım servisinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından servisteki hastalar farklı hastanelere sevk edildi.

    Bir vatandaş, sosyal medya üzerinden Gaziantep Valiliği'ne ulaşmaya çalışarak ücret iddialarını aktardı.

    HASTANE ÜCRET TALEP ETTİ

    Babasının patlamanın yaşandığı hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Mehmet Yıldırım, NCR Hastanesi'nin babası için ücret talep ettiğini belirtti.

    Yıldırım, yatış için günlük bin lira olmak üzere diğer masrafların da istendiği hastanede, ilk 3 günün ücretinin peşin verilmediği takdirde yatış yapmadıklarını söyledi.

    Gaziantep te sevk edilen hastalardan para istendi, Valilik müdahale etti #1

    VALİLİK CEVAP VERDİ

    Valiliğe ulaşamadığını söyleyen Yıldırım'a sosyal medya üzerinden Valilik adına cevap geldi.

    "HASTALARDAN ÜCRET ALINMAYACAK"

    Gaziantep Valiliği Özel Kalem Müdürü Aslan Tektaş, "Hastane ile görüşüldü. Üzücü olayın yaşandığı hastaneden, başka sağlık kurumlarına sevk edilen hastalardan herhangi bir ücret alınmaksızın, tedavileri yapılacaktır." açıklamalarında bulundu.

    Bunun üzerine Mehmet Yıldırım da, "Bir yanlışın düzeltilmesine vesile oldunuz" diyerek teşekkür etti.

    Gaziantep te sevk edilen hastalardan para istendi, Valilik müdahale etti #2

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