Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kaza ile ilgili davada karar açıklandı! Gaziantep'te yardım için duran 2 gazeteci ile 3 sağlık personeli ve 3 itfaiye erinin de bulunduğu toplam 16 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazası ile ilgili yargılanan şoför, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ensonhaber.com

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde 20 Ağustos 2022 günü kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı ekibi de yardım için bölgede durdu.

Bu sırada İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki turizm firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp, kaymaya başladı.

Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridindeki itfaiye aracı ile ambulans ve kurtarma çalışmalarına katılanlara çarptı.

16 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada, İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte 3'ü itfaiye eri, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan 30 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dava görüldü

Kazanın ardından yapılan incelemelerle açılan davada dördüncü ve karar duruşması, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Karar duruşmasına SEGBiS üzerinden katılan ve 'Tek kusurlu ben değilim.' diyen otobüs şoförü Abdulkadir Memiş'in cezası kesinleşti.

"Kasıtlı yapmadım, cani değilim"

Sanık Abdulkadir Memiş karar duruşmasındaki savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

Ceza artırımını kesinlikle kabul etmiyorum. Taksirle öldürmeye teşebbüs edecek bir şey yapmadım. Olayla ilgili deliller de mevcut. Ben kimseyi öldürmedim, kasıtlı yapmadım. Cani değilim ben.



Benim 3 tane çocuğum var, ben içeride oldukça onların yaşam hakkı elinden alınıyor. Bu bilinçli bir olay değil. Ben ekmeği için çalışan bir insanım. Karayolları ve trafik ekiplerinin önlem almaması nedeniyle böyle elim bir kaza meydana gelmiştir.



Yol güvenliği sağlanmış olsaydı bu kaza meydana gelmemiş olurdu. Benim bu kazada bir suçum yok. Tek suçlu olarak kendimi kabul etmiyorum.

Sanık avukatı tahliye ve beraat talep etti

Sanık avukatı ise kazada görevli polis memurlarının kusurlu olduğunu ifade ederek ve gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia ederek otobüs şoförünün cezaevinde 1 yılı aşkın süredir yattığı dönemin göz önüne alınarak tahliyesine, sonrasında da beraatine karar verilmesini istedi.

Kazada ölenlerin yakınları en üst sınırdan ceza istedi

Duruşmada söz alan kazada hayatını kaybedenleri yakınları ise sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş’in kasıtlı olarak 16 kişinin ölümüne neden olduğunu beyan etti. Maktullerin yakınları, duruşmada gözyaşı dökerek sanık hakkında hiçbir ceza indirimi uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

"Bu aracı ben ilk defa kullandım"

Duruşmada son kez söz alan sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, şunları ifade etti:

Tarafların benim ilk ifademde de pişman olduğumu söylemiştim. Vicdanı olan insan nasıl pişmanlık duymaz. Bu aracı ben ilk defa kullandım. Kaza yapan araçla ilgili hiçbir bilgim yok. Araçtaki arızaları bilirkişi raporunda okuyarak öğrendim.



İlk kazadan hiçbir şekilde haberim yoktu. Son olarak aynı kazada ben de bir yakınımı kaybettim. Herkesin acısını anlıyorum. Herkesi çok iyi anlıyorum. Ben cani değilim, bu yaşıma kadar bir karıncayı dahi incitmedim.

Sanık otobüs şoförüne 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Savunmaların ardından duruşmaya verilen ara sonrası tekrar toplanan mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık otobüs şoförü Abdulkadir Memiş’e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesine, indirim uygulayarak 16 yıl 8 hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

İndirim kararına şerh düştüğü öğrenildi.