Gaziantep'te, tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle markete vurulan mühür haklı bulundu

Hem bozuk ve tarihi geçmiş ürün sattılar, hem de bu nedenle verilen cezaya itiraz edip dava açtılar...

Şahinbey Belediyesi ekipleri, 2024 yılında yaptıkları denetimlerde bir zincir markette son kullanma tarihi geçmiş ürün satışını tespit etti ve işletmeye 3 günlük kapatma cezası uyguladı.

Market yönetimi, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye verdi.

Ancak mahkeme, belediyeyi haklı bularak uygulamanın yasal olduğuna karar verdi.

“HALKIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÖNCELİK”

Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahkeme kararının tüm belediyelere örnek teşkil edeceğini belirterek şunları söyledi:

Öncelikle halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak iş yerlerini sıkı şekilde denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız kontrollerde 192 bin bozuk veya tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Daha önce para cezası uyguluyorduk ama bunun caydırıcı olmadığını gördük. Bu nedenle belediye meclisinde yeni bir karar alarak, ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ise ruhsat iptali cezası getirdik. Bu uygulamadan sonra bozuk ürün satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı.

“MAHKEME KARARI TÜRKİYE’YE EMSAL OLACAK”

Tahmazoğlu, kararla birlikte belediyelerin halk sağlığını koruma konusunda daha etkin adımlar atabileceğini vurguladı:

Altı harfli bir zincir markette tarihi geçmiş ürün satışı tespit ettik ve 3 gün kapattık. Firma bu kararı mahkemeye taşıdı. Sürecin sonunda mahkeme oy birliğiyle belediyemizi haklı buldu. Kararda açıkça, belediyelerin denetim yetkisinin yanında iş yerlerini kapatma yetkisinin de bulunduğu belirtildi. Bu karar, Türkiye’deki tüm belediyeler için emsal niteliğinde olacak.

Tahmazoğlu, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini, halkın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını da sözlerine ekledi.