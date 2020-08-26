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    Gaziantep'te tartıştığı eşini sokak ortasında öldürdü

    Gaziantep'te Hasan A. (26), kiralık ev ararken tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe A.'yı (22) sokak ortasında 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 14:41
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    Gaziantep'te tartıştığı eşini sokak ortasında öldürdü

    Gaziantep'te Teksilkent Mahallesi'nde  Ayşe A., iddiaya göre, bir süre önce seyyar satıcılık yapan eşi Hasan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Bunun üzerine İstanbul'daki kız kardeşinin yanına giden Ayşe A., daha sonra eşiyle barıştı ve birkaç gün önce Gaziantep'e döndü.

    CANİ ADAM, EŞİNİ 10 KEZ BIÇAKLADI

    Çift, dün akşam yeni eve taşınmak için kiralık ev aramaya çıktı. Mahallede ev arayan çift arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada Hasan A., üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşine 10 kez sapladı.

    Ağır yaralanan Ayşe A.'nın çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Ayşe A., kurtarılamadı.

    Gaziantep te tartıştığı eşini sokak ortasında öldürdü #1

    GENÇ KADIN KURTARILAMADI

    Ayşe A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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