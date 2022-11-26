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    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama

    PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 26.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 17:04
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    Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama

    Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düğmesine basıldı.

    Terör örgütü mensuplarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

    4 zanlı tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

    9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

    Gaziantep te terör operasyonu: 4 tutuklama #1

    Gaziantep te terör operasyonu: 4 tutuklama #2

    Gaziantep te terör operasyonu: 4 tutuklama #3


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