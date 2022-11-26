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- Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama
Gaziantep'te terör operasyonu: 4 tutuklama
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ve 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 26.11.2022 - 16:35
- Güncelleme : 26.11.2022 - 17:04
Ülke genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Gaziantep'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düğmesine basıldı.
Terör örgütü mensuplarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.
4 zanlı tutuklandı
İHA'nın haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.