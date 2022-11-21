Gaziantep'te terör saldırısında yaralananların sağlık durumları

Sağlık Bakanı Koca, Karkamış'ta terör örgütü tarafından düzenlenen havan topu saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan 19 kişiden 12'sinin taburcu olduğunu açıkladı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından roketli saldırı gerçekleştirildi.

5 roketin, Suriye’nin Ayn El Arap kesiminden ateşlendiği belirtildi.

Saldırıda roketlerden biri Kocatepe İlköğretim Okulu'na, biri ise seyir halinde bulunan bir tıra isabet etti.

Hain saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin de yaralı olduğu aktarıldı.

Terör saldırısı alarmı sonrasında, bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

"Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu"

Hastaneye kaldırılan yaralıların son durumları da açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Karkamış’a, hain terör örgütü tarafından yapılan havan topu saldırısı sonucu, biri çocuk olmak üzere, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2’sinin durumu ağır.

"Toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirildi"

Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."