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    Gaziantep'te, terör saldırısının izleri temizleniyor

    Karkamış'a hain teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırı sonrası, bölgede temizlik çalışması yapılıyor. Boş araziye düşen patlamış roket, geniş güvenlik tedbirleri arasında topraktan çıkarıldı.
    • 07.12.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:39
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    Gaziantep'te, terör saldırısının izleri temizleniyor

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine, 21 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü tarafından terör saldırısı gerçekleştirildi.

    Roketli saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

    Bir okul, 2 ev ve tırın hasar gördüğü saldırının ardından kentte terörün izleri tek tek siliniyor.

    Patlamış roket, alandan kaldırıldı

    Son olarak Hititler Bulvarı Etiler Mahallesi Kaplan Sokak'taki boş araziye düşen patlamış roket, geniş güvenlik tedbirleri arasında topraktan çıkarıldı.

    Bomba imha uzmanları kontrolünde belediyeye ait bir kepçe yardımıyla çıkartılan roket, detaylı inceleme için bölgeden götürüldü.

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