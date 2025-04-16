İHA
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir halı fabrikasının avlusunda geri manevra yapan tır, 5 yaşındaki Hasan Kaplan’a çarptı.
Tırın altında kalan küçük Hasan ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hasan Kaplan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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