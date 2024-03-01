Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 194 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda son 1 ayda 693 kişi hakkında yasal işlem uygulanırken 194 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Uyuşturucu operasyonları düzenlendi

Operasyonların son adresi olan Gaziantep’te, polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda 194 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında çok sayıda operasyon yaptı.

Ele geçirilenler

Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

194 kişi tutuklandı

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İşlem yapılan şüphelilerden 194 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)