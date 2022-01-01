Gaziantep'te KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposunda yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.

Yeni yılın ilk saatlerinde Gaziantep'ten şüpheli bir ölüm haberi geldi. 25 yaşında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yanan aracın bagajında bulunması sonrasında soruşturma başlatıldı.

ÖNCE YANGIN ÇIKARILDI

Gaziantep'te KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YANAN ARACIN İÇİNDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

YAŞAMINI YİTİREN KİŞİNİN 25 YAŞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güvenlik güçleri yediemin parkında çıkartılan yangının nedenini, yanan şahsın kimliğini ve olaya karışanları tespit etmek için çalışmalara başladı.

Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı VİDEO