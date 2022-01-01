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    Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

    Gaziantep'te KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposunda yanan hurda otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu.
    • AA
    • 01.01.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 12:50
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    Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

    Yeni yılın ilk saatlerinde Gaziantep'ten şüpheli bir ölüm haberi geldi. 25 yaşında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin yanan aracın bagajında bulunması sonrasında soruşturma başlatıldı.

    ÖNCE YANGIN ÇIKARILDI

    Gaziantep'te  KÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

    YANAN ARACIN İÇİNDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

    Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu.

    Gaziantep

    YAŞAMINI YİTİREN KİŞİNİN 25 YAŞINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

    Gaziantep

    KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

    Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Güvenlik güçleri yediemin parkında çıkartılan yangının nedenini, yanan şahsın kimliğini ve olaya karışanları tespit etmek için çalışmalara başladı.

    Gaziantep'te yanan hurda otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı VİDEO

    Gaziantep


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