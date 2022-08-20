Gaziantep'te yaşanan kazanın boyutunu gösteren kareler

Birden fazla aracın karıştığı kazada can kayıpları yaşandı. Korkunç kazanın boyutu objektiflere yansıdı.

Türkiye, Gaziantep'te meydana gelen feci kazayı konuşuyor.

Kazada, aralarında iki İHA muhabirinin bulunduğu 16 vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale etmek üzere olay yerine gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına çarpan yolcu otobüsü devrildi.

Ortalık savaş alanına döndü

Kaza yerinden objektiflere yansıyan anlarda, ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Korkunç manzarayla karşılaşanlar, gördüklerinden dolayı şoke oldu.

"Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik"

Daha sonra olay yerine gelen ekipler, cansız bedenleri bulunduğu yerden kaldırdı. Yaralılar ise hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor." dedi.

"Çok büyük bir kaza"

"Çok kötü, durum çok kötü." diyen Vakkas, "Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var.

Diyecek bir şey bulamıyoruz. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'teki kazada can kayıpları yaşandı ViDEO





