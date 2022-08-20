Gaziantep'te yaşanan kazayı anlatan muhabir gözyaşlarını tutamadı

İlk belirlemelere göre 16 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazayı anlatan muhabir, gözyaşlarına hakim olamadı. Muhabir, "Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik." dedi.

Gaziantep'te meydana gelen kaza bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye giden; polis, ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı ekiplerine yolcu otobüsü çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden 2’sinin İHA muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver olduğu bildirildi.

16 can yaşamını yitirdi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Çok sayıda vatandaşın yaralandığı kazayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Ayrıca Gaziantep Valisi Davut Gül de, otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'teki kazayı anlatan muhabir gözyaşlarını tutamadı

Muhabir gözyaşlarına hakim olamadı

Yaşanan facianın ardından kazanın yaşandığı bölgeden yayın yapan İHA muhabiri Said Vakkas, olayı anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

"Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik"

Muhabir kazayı, “Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik” sözleriyle anlattı.