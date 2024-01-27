Gaziantep'te yenilenebilir enerji için çalışmalar sürüyor: 54 bin karbon emisyonu önleniyor Gaziantep Üniversitesi tarafından kurulan Güneş Enerji Sistemi çalışmaları hız kesmeden devam ederken, üniversite rektörü Prof. DR. Arif Özaydın projeye yönelik detayları tek tek anlattı.

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Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda yeni projelere öncülük etmeye devam ediyor.

Son olarak geliştirilen projelerden biri ise Gaziantep Üniversitesi tarafından kurulan Güneş Enerji Sistemi oldu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın projeye yönelik detayları paylaştı.

300 dönümlük arazide enerji üretmek için çalışmalara başlandı

Üniversitenin kendi elektriğini üretmesi için Araban ilçesinde bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait 300 dönüm arazide GES kurmak için 2022 yılında başvuruda bulunduklarını ifade eden Özaydın, yasal izinler ve bankalardan gerekli finans desteği sağladıktan sonra çalışmalara başladıklarını belirtti.

Tesis 50 milyon kilovatsaat enerji üretecek

Bu alana 43 bin 324 panel ile 6 enerji adası kurulduğunu dile getiren Özaydın, çalışmaların sonuna geldiklerini ve yasal izinlerin ardından tesisin tam kapasite çalışarak yıllık 50 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini aktardı.

"Türkiye'nin enerji açığına katkı vermek istiyoruz"

Dünyanın önde gelen sıkıntılarından birinin enerji olduğunu anlatan Özaydın, "Sadece üniversitemizin elektrik ihtiyacını karşılamak istemiyoruz. Makro ekonomi anlamında Türkiye'nin enerji açığına katkı vermek istiyoruz. Mikro anlamda ise üniversitemizin enerjisini karşılamanın ötesinde yaklaşık yüzde 30 fazla üretimimiz var. Bunu da sisteme aktararak buradan elde edeceğimiz parayla bu tesisin ödemesini 3-4 yılda amorti etmek istiyoruz." dedi.

"TEKNOFEST'te çok iyiyiz"

GES'ten elde edilen fazla enerjiyi paraya çevireceklerini ve bu kaynağı akademik çalışmalarda da kullanacaklarını vurgulayan Özaydın, şöyle konuştu:

"Gaziantep Üniversitesi çok kısa bir süre içinde araştırma üniversitesi olacak. Araştırmaları finanse edeceğiz. Bu para, her alanda araştırma yapan hocalarımızın araştırmalarına finansal destek sağlayacak. Bütçeden mümkün olduğunca katkı almadan kendi ürettiğimiz katma değerle fırsat bulursak burs bile verebiliriz. Çünkü bizim için en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. 55 bin öğrencimiz var. TEKNOFEST'te çok iyiyiz. Oraları finanse edeceğiz."

Firmanın başmühendisi Sadık Çelikel ise GES'in çevreci bir üretim yaptığını ve bunun dünya tarafından kabul edildiğini anlattı.

"Ürettiğimiz enerjiden 54 bin ton karbon emisyonunu önlüyoruz"

Bir çam ağacının karbon emisyonu azaltma miktarının 425 kilogram olarak hesaplandığını belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Bir hektar ormanda ortalama 400 çam ağacı bulunuyor. Ürettiğimiz enerjiden yaklaşık 54 bin ton karbon emisyonunu önlemiş oluyoruz. Yani 12 bin 870 çam ağacının önlediği karbon emisyonunu bu tesisten karşılıyoruz. Kullandığımız arazinin 11 katı büyüklüğündeki bir orman alanının karşılayabileceği bir emisyonun önlenmesini buradan yapabiliyoruz. Bu anlamda çok önemli bir çevreci tesis burası."

Test enerji aktarımlarına başlayan tesis, yakın zamanda tam kapasite olarak faaliyete geçecek.