Gaziantep'te yıkım çalışmaları sırasında binadaki Türk bayrağı fark edildi Hasarlı binanın yıkımı sırasında ekipler tarafından fark edilen Türk bayrağı, hassasiyetle indirilerek muhafaza edildi.

Asrın felaketinde 39 gün geride kaldı...

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremde 11 ili etkilemesinin ardından Türkiye tek yürek oldu.

Yurdun dört bir yanından madenciler, ekipler bölgedeki çalışmalara destek verdi.

Hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

71 ilden görevliler, gönüllüler, yediden yetmişe birçok vatandaş enkaza dönen kentleri yeniden ayağa kaldırmak için mücadele etti.

Bölgedeki hasarlı binaların yıkımı için de ekipler harekete geçti.

Ekiplerin Türk bayrağı hassasiyeti

Depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de çok sayıda bina yıkıldı.

Bölgede enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar devam ederken ekipler binada asılı olan Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine bayrak, ekipler tarafından toplanarak muhafaza edildi.