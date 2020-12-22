Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu düzenlendi

Şahinbey ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 464 dolu içki şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi, sahte içki üreterek insan sağlığını riske atan ve haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışmalar yürütüyor.

EŞ ZAMANLI 3 OPERASYON

Bu kapsamda polis ekipleri, sahte alkol imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisi üzerine Güneykent Mahallesi'nde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, sahte içki doldurulmuş 464 şişe, 180 litre etil alkol, 1585 şişe kapağı, 513 doluma hazır şişe, 5 rulo içki etiketine el konuldu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasal işlem başlatıldı.