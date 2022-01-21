Gaziantep'te yoğun kar bekleniyor

Vali Gül, kente ilişkin 1 hafta boyunca yoğun kar yağışı tahmini yapıldığını hatırlattı. Gül, araçların uygun yerlere park edilmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu trafiğe kapanmış, mahsur kalan binlerce vatandaş kurtarılmıştı.

Tırların ve diğer araçların kazaya karıştığı otoyolda uzun kuyruklar oluşmuştu.

1 HAFTA BOYUNCA YOĞUN KAR TAHMİNİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, yarından itibaren 1 hafta boyunca kentte yoğun kar beklendiğini duyurdu.

Gül, kent genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren kentte yoğun kar yağışı olacağının tahmin edildiğini ifade eden Vali Gül, şunları kaydetti:

"KAR LASTİĞİ YA DA ZİNCİRİ TAKILI OLMAYAN ARAÇLARIN..."

"22 Ocak Cumartesi gününden itibaren, bir hafta boyunca Gaziantep'e yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar lastiği ya da zinciri takılı olmayan araçların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Tatile gidecek kişiler, yol ve hava durumunu takip etsin lütfen. Ayrıca karla mücadele çalışmalarımız sürüyor.

"ARAÇLARINIZI UYGUN YERLERE PARK EDİN" ÇAĞRISI

Ana caddeler başta olmak üzere yollarda düzensiz park eden araçlar çalışmaları olumsuz etkiliyor. Lütfen, kamyon/tır ve binek araçlarınızı uygun yerlere park ediniz. Ulaşımı aksatan araçları trafik ekiplerimiz çekmeye başlayacaklar."

TAG otoyolunda metrelerce oluşan tır kuyruğu ViDEO