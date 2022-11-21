Gaziantep'teki hain saldırıda 5 yaşındaki Hasan’a mezar olan bina görüntülendi

Gaziantep Karkamış'ta PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın hayatını kaybettiği binanın görüntüleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Kobani'nin iç kesimlerinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

Saldırıda hedef olan bir binada 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 5 aylık hamile halası Büşra Karataş ve karnındaki bebeği ağır yaralanmıştı.

Saldırıda hedef olan binanın görüntüleri

Minik Hasan'ın vefat ettiği binanın görüntüleri, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Cep telefonu ile çekilen videoda, binadaki şarapnel parçaları ve yıkılan beton duvar parçaları görüldü..

5 yaşındaki Hasan’a mezar olan binanın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

"Yüreğimiz yanıyor"

Roketli saldırıda yaşamını yitiren Hasan Karataş'ın eski CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın torunu ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Milletvekili Polat, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımı ile duyurarak, teröre tepki gösterdi.